Colpo grosso in una tabaccheria

Hanno forzato una finestra posta sul retro, e una volta penetrati all’interno, hanno arraffato oltre 3 mila euro in contanti che erano custoditi all’interno di un cassetto, e 50 confezioni di sigarette di varie marche, per un valore di circa 2.800 euro. Il colpo grosso è stato compiuto, nella notte fra lunedì e martedì, in un bar-tabacchi, di corso Vittorio Emanuele, nel centro di Cianciana.

Pubblicità

A fare la scoperta del furto, al momento della riapertura, è stato il titolare, un quarantatreenne del luogo, che ha formalizzato, a carico di ignoti, la denuncia alla locale stazione dei carabinieri. I militari, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno subito effettuato un sopralluogo, cercando tracce ed indizi dei ladri e poi hanno avviato l’attività investigativa.

Ad agire nel bar-tabacchi sarebbero state almeno due persone, se non di più. Appare scontato che i carabinieri abbiano verificato l’eventuale presenza di telecamere di impianti di videosorveglianza, posti a ridosso dell’attività commerciale, che dell’intera zona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA