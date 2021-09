Colti in flagranza dai proprietari, colpiscono l'uomo con un televisore al volto

A Sambuca di Sicilia, nel centro storico, è accaduto che due criminali sono entrati furtivamente dentro un’abitazione per rubare. Gli abitanti, una coppia di anziani, sono rientrati in casa e hanno sorpreso i due ladri. E uno di loro, prima di fuggire, ha colpito il pensionato di 68 anni con un televisore appena rubato. I malviventi hanno arraffato oggetti in oro per circa 500 euro e contanti per 600. L’anziano ha subito una lieve contusione. Illesa è la moglie, di 64 anni. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.

