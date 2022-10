Comitini, alla ricerca della croce perduta

Alla ricerca della croce perduta. L'edicola votiva di contrada Ponte di legno a Comitini presentava sulla volta, stranamente, due croci con diverso orientamento.

Pubblicità

"Pare che in passato - dice l'ex sindaco del centro agrigentino, Nino Contino - due proprietari terrieri limitrofi all'edicola vantavano un qualche diritto per cui ne venne fuori una diatriba che si concluse con l'accordo di collocare sulla volta due croci, una per ogni pretendente. Con il recente restauro venne collocata una sola croce, penso stilisticamente la più bella. Sicuramente il responsabile dei lavori non era a conoscenza di questa antica diatriba così su segnalazione del prof. Benedetto Raneri, mi sono permesso di andare alla ricerca e recuperare l'antica croce che consegnerò al nostro Sindaco, Luigi Nigrelli, e al nostro parroco che saranno custodi e sapranno darne un idonea destinazione".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA