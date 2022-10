Comitini, ancora niente bus per gli studenti pendolari

Ancora un nulla di fatto, a distanza di sette giorni, per il trasporto degli studenti pendolari di Comitini. Il sindaco, del piccolo centro agrigentino, Luigi Nigrelli, ha dovuto comunicare ai genitori, che il servizio di trasporto scolastico da parte della ditta Cuffaro di Casteltermini non verrà effettuato.

"Voglio, inoltre, informarvi - scrive Nigrelli - che sono costantemente in contatto con la ditta Cuffaro, con il Sindaco di Casteltermini dott.Nicastro e con la Prefettura di Agrigento, per cercare di risolvere definitivamente la questione. Spero che venga trovata una soluzione al più presto per evitare ulteriori disagi ai nostri ragazzi e alle loro famiglie".

