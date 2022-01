Comitini, completata la prima fase dei lavori al Calvario

Completati una prima parte dei lavori di riqualificazione dell'area sacra del calvario a Comitini.

E' stata rifatta, interamente, la pavimentazione del pianoro della crocifissione, da molto tempo fatiscente e pericolosa.

"Ho voluto anche dare un tocco di originalità all'altare della crocifissione - dice il sindaco Nino Contino - rivestendolo con piastrelle policrome in pietra lavica decorate con immagini e simbolismi per esaltare quello che il calvario rappresenta nella nostra tradizione cristiana. I fiori e i colori accesi per voler confermare che il calvario non tramanda un concetto di morte ma di resurrezione e quindi di vita. Simbolismi di cristianità sono rappresentati da un triangolo, espressione di perfezione e della santissima Trinità.E poi Dio onnipotente che dall' alto guarda e protegge il nostro comune. Spero di riuscire a reperire altri fondi per migliorare le scalinate e collocare una serie di murales per rappresentare le stazioni della via crucis".

