Comitini, finalmente diverse contrade verranno servite da Poste Italiane spa

Installati i moduli di cassette postali in diverse zone di Comitini. Questa mattina a palazzo di Città, il sindaco, Luigi Nigrelli, ha ricevuto una rappresentanza di Poste Italiane spa proprio per la consegna delle chiavi ai cittadini interessati. Il neosindaco, appena insediatosi, aveva raccolto le segnalazioni di numerosi cittadini che abitando nelle zone periferiche e nelle contrade della cittadina non erano serviti dal servizio postale. È naturale, che tutto ciò e, da parecchi anni, ha causato numerose difficoltà e disagi nel recapito della posta.

Pubblicità

"Una richiesta legittima di questi miei concittadini che non potevano continuare ad essere dribblati da un servizio così importante - dice Luigi Nigrelli - Le cassette sono state già posizionate nelle contrade più popolate (C.da Priore, C.da Rovitello-Crocilla, C.da Fiumarazza, C.da Serra Palermo e C.da Punta Orto). Presto verranno soddisfatte anche tutte le altre richieste pervenute in questi giorni. Ringrazio Poste Italiane, in particolare Alberto Russo, Responsabile relazioni istituzionali territoriali Sicilia e Carlo Di Pasquale, Automation Engineer Manager per la disponibilità e la collaborazione mostrate al fine di risolvere questa problematica".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA