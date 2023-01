Comitini, il sindaco chiama a raccolta i cittadini per organizzare il Carnavale

Dopo il notevole successo ottenuto con l'evento "Comitini città del Natale" che ha richiamato in appena tre giorni oltre cinquemila persone, il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, con la sua amministrazione, intende organizzare il Carnevale comitinese, una ricorrenza molto sentita nel paese delle zolfare. Il primo cittadino, pertanto, ha chiamato a raccolta l'intera popolazione con lo scopo di lanciare alcune idee per la kermesse carnascialesca dove è intenzione costruire dei carri allegorici. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 gennaio alle ore 19 a palazzo di città.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA