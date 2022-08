Comitini, il sindaco organizza Ferragosto in piazza per evitare che i giovani si mettessero in viaggio: la gioia di Nigrelli

Obiettivo raggiunto dal sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, di evitare che i giovani, in particolare, si mettessero in viaggio per raggiungere le località balneari nella notte di Ferragosto. Avere ospitato l'artista Gianni Nanfa e avere preparato delle degustazioni di prodotti tipici nella centralissima piazza Umberto, ha convinto molti giovani a non mettersi in viaggio.

"In queste serate particolari - dice il sindaco - è sempre un pericolo stare in strada, infatti, spesso e volentieri, leggiamo di tragedie. Voglio ringraziare, a nome mio e di tutta l'Amministrazione che rappresento, tutti coloro che si sono impegnati per curare, nei minimi dettagli, l'organizzazione della manifestazione, dando il loro importante contributo per la buona riuscita della serata. Voglio ringraziare le forze dell'ordine, quelle di soccorso, presenti e un ringraziamento particolare va a tutto il pubblico che ha partecipato con entusiasmo alla serata, ai miei concittadini che hanno dato ancora una volta prova di ospitalità e collaborazione e agli amici dei paesi vicini che hanno scelto di trascorrere la serata con noi".

