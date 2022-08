Comitini, in arrivo oltre 66mila euro per la digitalizzazione dell'ente

Due finanziamenti sono stati ottenuti dal comune di Comitini grazie al lavoro incessante del sindaco, Luigi Nigrelli, che fin dal suo insediamento avvenuto da appena poche settimane, si è attivato per far svoltare il proprio ente. Notizia di questa mattina che al comune di Comitini arriveranno la bellezza di oltre sessantaseimila euro. In particolare si tratta della digitalizzazione dell'ente.

Sono due i decreti con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - ha finanziato la "Piattaforma pagoPA" e la "piattaforma identità digitale SPID e Carta Identità Elettronica".

"Da quando mi sono insediato - dice Luigi Nigrelli - mi sono mosso perché Comitini non ha nulla da invidiare ad altri comuni. Ci siamo mossi, assieme ai dirigenti e alla mia giunta per portare quanta più acqua al nostro mulino. Questi due finanziamenti ci consentiranno di diventare davvero un comune europeo a tutti gli effetti, con diversi servizi che forniremo alla nostra cittadinanza. In particolare sono stati finanziati 87 servizi digitali".



