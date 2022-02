Comitini, marciano speditamente i lavori alla Chiesa Madre

Proseguono speditamente i lavori alla Chiesa Madre di Comitini. Un ottimo lavoro quello effettuato finora che una volta ultimato riporterà la struttura sacra ai suoi antichi splendori.

Il sindaco, Nino Contino, ha effettuato un sopralluogo per constatare che questo lavoro non deturpi la storia secolare del comune, che è diventato città nel 2019 per decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Mi sono recato al cantiere - continua il primo cittadino - per scongiurare l'eventuale presenza di qualche segno pagano. Posso rassicurare i miei concittadini che non ce ne sono".

