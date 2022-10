Comitini, oltre 10mila euro per costituire una Comunità energetica rinnovabile

Con il decreto del 30 settembre scorso dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Comune di Comitini è stato ammesso a finanziamento per un importo di circa 10mila e 300 euro per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. In pratica, un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di coprire il loro fabbisogno energetico simultaneo indipendentemente dalla connessione fisica agli impianti di produzione.

"Questi progetto - dice il sindaco Luigi Nigrelli - rappresenta una importante opportunità che permette di migliorare l’impatto ambientale dei singoli e della collettività, di ridurre i costi in bolletta, di contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e accedere agli incentivi per l’energia condivisa".

