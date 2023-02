Comitini organizza il "Tale e quale show" a modo suo

Il piatto forte delle manifestazioni di Carnevale a Comitini, organizzati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Luigi Nigrelli, è per il 18 febbraio con l'evento "Talè che precisu show", con la premiazione del migliore imitatore. L'iniziativa prende spunto dalla fortunatissima trasmissione di Rai 1, condotta da Carlo Conti, "Tale e quale show". Sono già diversi gli iscritti, ma c'è ancora tempo per partecipate. L'evento avrà inizio alle 20 in piazza Umberto I. Il 19 febbraio, invece, alle 10,30 al Parco giochi sono in programma diversi momenti di animazione, il 20 febbraio, sempre in piazza Umberto I, balli di gruppo con Peppuccio ed alle 23 Musi selection con Dj Alessandro Lorenzano a cui seguirà la premiazione per la migliore maschera e per il migliore gruppo mascherato. Il 21 febbraio, infine, alle 19 in piazza animazione per bambini e premiazione della migliore maschera e del migliore gruppo mascherato.

