Comitini, presentato il progetto per il recupero del plesso scolastico di via Apollo XI

E' stato presentato dall'amministrazione comunale di Comitini, guidata dal sindaco Luigi Nigrelli, il progetto per il recupero del plesso scolastico Apollo XI.

"Grazie all'incessante e caparbio impegno della mia amministrazione e del certosino lavoro di tutti gli uffici comunali - dice Luigi Nigrelli - e, in particolare del capo ufficio tecnico, Giovanni Gentiluomo, in tempi ristretti siamo riusciti a candidarci al bando del Ministero dell'Interno per l'annualità 2023. Riaprire il plesso scolastico di via Apollo XI è un obiettivo primario che intendiamo raggiungere nel breve tempo possibile per dare una adeguata e rinnovata struttura ai nostri giovani studenti".



