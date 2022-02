Comitini punta sul turismo ed il sindaco chiama a raccolta i giovani

Con la Pandemia Covid 19 in calo, i comuni cominciano a pensare ad una stagione turistica positiva. E' il caso del sindaco di Comitini, Nino Contino, che ha lanciato un appello alla popolazione locale.

Comitini che per decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal 19 dicembre del 2019 è stata riconosciuta città per i suoi trascorsi storici, uno su tutti quello del primo vessillo tricolore dell'Unità d'Italia issato proprio nel piccolo centro dell'agrigentino, ha nel suo splendido palazzo Bellacera dove si narra ci sia il fantasma di Federico II, un grande tesoro. La struttura ospita anche un ricco museo minerario visto che a Comitini fino ai primi del Novecento erano presenti oltre trenta miniere.

Il primo cittadino, Nino Contino, più volte e, piacevolmente, come rimarca sempre, si è offerto da guida turistica.

"Rievocare la secolare storia di Comitini - dice - mi gratifica e contemporaneamente mi emoziona. Mi piacerebbe sapere che altri, specialmente giovani, fossero depositari della memoria storica della nostra cittadina, questa e' l'unica via per garantire sempre linfa per il futuro della nostra comunità".

Un appello, quindi, rivolto alla cittadinanza affinché possano nascere nuovi Ciceroni per garantire al comune più piccolo dell'agrigentino un futuro. Lo spopolamento da queste parti è stato notevole, ma grazie al certosino lavoro dello stesso sindaco, si sta cercando di ingrandire il paese con nuovi residenti, l'acquisto di case a costo zero, sta suscitando parecchio interesse anche perché, giova ricordarlo, a Comitini si vive bene, niente inquinamento, niente traffico, regna la quiete. Una piccola isola felice dove in estate, Covid a parte, si può sognare di avere anche il mare visto che il sindaco Contino, da anni ha rivoluzionato il Ferragosto, facendo installare delle grosse piscine nella centralissima Piazza Umberto che proprio in questi giorni è stata rimessa a nuovo.

