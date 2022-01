Comitini, si sbloccano i lavori per la ristrutturazione del campetto di calcetto

Un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale di Comitini. Il sindaco, Nino Contino, ha reso noto che a giorni verranno affidati i lavori per la ristrutturazione del campetto di calcetto in via Apollo XI.

"La struttura sportiva - continua il primo cittadino - entro giugno ritornerà ad essere nuovamente un centro ludico sportivo per i nostri giovani. Si tratta di fondi del GAL dove noi abbiamo partecipato con un progetto che prevedeva la funzionalità della struttura sportiva.

Il decreto di finanziamento, dopo lungaggini burocratiche, è stato firmato in questi giorni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA