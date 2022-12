Comitini, un Natale che punta sull'agricoltura

Con l'Accensione del grande Albero di Natale in piazza Umberto I da parte del sindaco, Luigi Nigrelli, hanno avuto inizio, ufficialmente le manifestazioni natalizie anche a Comitini. Quest'anno, però, il piccolo centro delle zolfare della provincia agrigentina, si trasformerà in una Città del Natale a tutti gli effetti. In particolare, dal 16 al 18 dicembre, si svolgerà l'evento Comitini città del Natale con la prima edizione delle fiera dell'agroalimentare, la terza edizione dei Mercatini di Natale per complessivi cinquanta espositori che arriveranno dalle provincie di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Diversi sono gli eventi che caratterizzeranno questa tre giorni. Intanto, è prevista la visita alla Casa di Babbo Natale, già oltre trecento le prenotazioni, ma ci sono ancora posti disponibili. In piazza sono previsti tutta una serie di concerti e balli, oltre che la presenza degli zampognari che renderanno l'atmosfera magica. Novità assoluta la presenza, domenica 18 dicembre, dei mercatini di Natale medievali vista la partecipazione e l'esibizione anche degli sport medievali. Previsti inoltre degli show cooking, in particolare quello dello chef non vedente, Andaloro, mostre di pittura e diversi momenti di solidarietà con l'inaugurazione della panchina rosa, per i malati oncologici, curata dall'Associazione Solide Ali di Cammarata. Per gli anziani è prevista la classica tombolata in piazza. Domenica 18 dicembre, curato dal comitato provinciale Aics di Agrigento, alle ore 20 nella splendida cornice del Palazzo Bellacera, verranno assegnati i premi Sikelè a dieci personalità della provincia agrigentina che si sono contraddistinte in questo 2022.

