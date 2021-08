Comitini, la pandemia non ferma gli spettacoli

Le limitazioni imposte dell'epidemia di covid 19 non hanno permesso di programmare grandi concerti ed eventi di spettacolo, però, per stasera 4 agosto dalle ore 21.30 in piazza Umberto a Comitini ci sarà uno spettacolo di intrattenimento per grandi e piccoli. In particolare, magia e bolle di sapone show, i trampolieri matti, Iro man e spettacolo di fuochi e naturalmente tanta buona musica. Infine, distribuzione di zucchero filato fistosissimo e colorato per tutti i presenti.

Pubblicità

"I prossimi eventi - dice il sindaco Nino Contino - sono in programma per il 7, 8, 13, 17 e 21 agosto. Malgrado le restrizioni, ci sembrava doveroso organizzare dei piccoli eventi per la popolazione locale e per gli emigrati che sono rientrati".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA