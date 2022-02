Compra un trattore su Internet, ma viene raggirato. Quattro persone denunciate

Ha comprato, pagando con bonifico di 7.500 euro, un trattore marca Goldoni Star su un noto sito internet, ad un prezzo vantaggioso. Ma il mezzo non è mai arrivato. Vittima della truffa un operaio racalmutese, di 43 anni, che ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. Dopo alcune indagini i militari dell’Arma hanno identificato gli autori del raggiro. Sono quattro persone: una donna di 77 anni residente a Reggio Calabria, un 32enne di Rosarno, un pakistano cinquantenne, residente a Napoli, e un bengalese, trentottenne, residente a Livorno. I quattro, a vario titolo, sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di truffa in concorso e favoreggiamento reale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA