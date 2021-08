Comitini, si è insediato il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Appena insediatosi ha voluto subito recarsi al comune per presentarsi all'amministrazione comunale per un saluto e per rimarcare la presenza dell'Arma nel paese. Salvatore Picone, 53 anni, è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Comitini. E' stato accolto a palazzo di città dal sindaco, Nino Contino, dal vicesindaco, Franco Zammuto e dall'assessore Giuseppe Grado.

I tre hanno donato una splendida statua che raffigura un carabinieri realizzata da un maestro ceramista di Sciacca.

Il neo comandante ha spiegato che la stazione dei carabinieri di Comitini è la casa di tutti. Ha teso la mano all'amministrazione per qualsiasi tipo di problema. Il sindaco, Contino, a nome della cittadina ha dato il benvenuto al comandante ribadendo la massima collaborazione.

