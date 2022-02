Conclusi i lavori alla Chiesa Madre, il sindaco, pensa di recuperare anche la "Figureddra"

Missione compiuta. Sono stati completati i lavori di restauro alla Chiesa Madre di Comitini.

Il prospetto voluto dalla nostra principessa Maria Antonia Gravina, nel 1725 - dice il sindaco Nino Contino - ritorna così al suo antico splendore. E' prevista anche l'illuminazione artistica dell'intero prospetto che renderà magica la struttura e la nostra città. Intanto, mi sono recato in contrada Ponte di legno dove insiste a figureddra. E' sempre lì da oltre un secolo. Dava il benvenuto a tutti viandanti che da Agrigento andavano a Palermo perché allora la strada per il capoluogo siciliano tangeva in quel punto il nostro paese. Realizzata per rievocare una qualche visita pastorale, oggi passa inosservata, corrosa e dimenticata nel tempo. Ma oggi che ho reperito i fondi penso che sia arrivato il tempo per ridare dignità a questo sacrario, parte integrante della nostra storia e dei nostri ricordi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i miei concittadini. Intanto ritengo opportuno coinvolgere il nostro Arciprete. Pavimentazione, ricostruzione in marmo, restaurazione della croce, illuminazione e recinzione è la mia idea".

