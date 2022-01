Confcommercio Agrigento: "Stanno chiudendo troppi neozi"

Secondo quanto comunicato da ConfCommercio di Agrigento, in Sicilia sono stati 444 i negozi chiusi negli ultimi due anni. E il presidente provinciale, Giuseppe Caruana, aggiunge: “Inoltre siamo di fronte ad una impennata dell’inflazione, con il costo delle materie prime più che raddoppiato in quasi tutti i settori, ed a cui si somma il costo dell’energia che è già diventato un problema all’interno delle aziende che rischiano la chiusura proprio per tale ragione. E domani, primo febbraio, si inizia con nuove regole anche per i negozi al dettaglio dove, per accedere, servirà il green pass base. A tal proposito informiamo che, come chiarito dal Governo, i titolari dei negozi non devono effettuare necessariamente i controlli all’ingresso o anche all’interno della propria attività, e possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”. E Caruana conclude: “Bisogna reagire, unire le forze ed insieme a tutti i livelli di governance individuare strategie comuni che aiutino il sistema a riprendere un cammino virtuoso. La ripresa del sistema equivale alla ripresa delle città in cui esse operano. E’ interesse di tutti operare in questa direzione. Siamo pronti a fare la nostra parte e all’interno della nostra associazione lo facciamo ogni giorno. Ma da soli non ci sarà possibile dare tutte le risposte che il mondo delle imprese chiede da troppo tempo e di cui adesso ha necessità impellente.”

