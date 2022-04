Conferimento rifiuti: in vigore l'orario estivo

Palma Ambiente comunica alla Città che a partire da domani 1 Maggio fino al 30 Settembre, entra in vigore l'orario estivo di conferimento, pertanto sarà possibile conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati, tutti i giorni della settimana(compresi domeniche e festivi) dalle 18 alle ore 6.

"Inoltre - dice il sindaco Stefano Castellino - è sempre vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da attività commerciali, artigianali ed uffici, nella giornata di domenica e festivi. Per i rifiuti differenziati rimangono sempre a disposizione le due isole ecologiche di via Vittime della mafia e via Marinella Bragaglia".

