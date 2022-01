Contromano sulla Ss 640: nei guai un anziano catenese

I poliziotti della Stradale di Agrigento, impegnati in un posto di controllo nei pressi della Rotonda degli Scrittori, lungo la statale 640, si sono accorti che i conducenti di alcuni veicoli suonavano ripetutamente il clacson, azionando i dispositivi luminosi e frenando all’improvviso. Ad un tratto è sbucata un’automobile che procedeva contromano, e che poi si è immessa nella rotatoria sempre in senso contrario. Ebbene, i poliziotti hanno subito arrestato la corsa del mezzo e bloccato il guidatore, un uomo di 71 anni originario della provincia di Catania, che si è giustificato così: “Non sono del posto, sono stato confuso dalle indicazioni del navigatore satellitare”. E’ stato multato, ed è stato disposto il fermo del veicolo per 3 mesi.

