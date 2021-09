Coronavirus, 13 nuovi casi nell'agrigentino nelle ultime 24 ore

C’è un’altra vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento, precisamente a Menfi, e altri 13 nuovi casi, su 488 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino quotidiano di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 16.675 (1 marzo 2020 – 13 settembre 2021). I guariti salgono a 15.225. I deceduti sono 330. Gli attuali positivi sono 1.120, di cui 1.075 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Solo una persona in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 12 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera; 24 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 in ospedali fuori provincia. Ci sono 2 soggetti in strutture lowcare a Canicattì e in un hotel covid fuori provincia. Il paziente ricoverato in terapia intensiva si trova all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 129.366 tamponi processati.

