Coronavirus, la Pandemia non decellera in provincia di agrigento

La pandemia coronavirus nella provincia agrigentina e i dati in dettaglio diffusi dal bollettino di oggi dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sono 84 i nuovi casi. Le vittime sono 2, a Caltabellotta e Casteltermini. E il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha appena annunciato la morte di una ragazza a Realmonte. Poi i nuovi ricoveri sono 4, per un totale di 47, di cui 33 ordinari e 2 in terapia intensiva all’ospedale di Ribera, 9 all’ospedale di Agrigento su 25 posti a disposizione, 2 al Covid Hotel di Sciacca, e 1 fuori provincia. I guariti sono 22. Ad Agrigento città vi sono attualmente 160 positivi. Poi Alessandria della Rocca: 13; Aragona: 20; Bivona: 3; Burgio: 3; Caltabellotta: 38 ; Camastra: 5; Cammarata: 30; Campobello di Licata: 56; Canicattì: 138; Casteltermini: 28; Castrofilippo: 1; Cattolica Eraclea: 2; Cianciana: 1; Comitini: 1; Favara: 263 ; Grotte: 2; Joppolo Giancaxio: 10 ; Licata: 43; Lucca Sicula: 1; Menfi: 16; Montevago: 1; Naro: 36; Palma di Montechiaro: 63; Porto Empedocle: 81; Raffadali: 60; Ravanusa: 34; Racalmuto: 28; Realmonte: 20; Ribera: 17; Sambuca di Sicilia: 4; San Biagio Platani: 6; Sant’Angelo Muxaro: 5; San Giovanni Gemini: 43; Santo Stefano Quisquina: 5; Santa Elisabetta: 3; Santa Margherita di Belìce: 9; Sciacca: 40; Siculiana: 43, di cui 33 sono migranti.

