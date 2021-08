Coronavirus, tamponi gratis per i turisti

A seguito dell’entrata in vigore , a partire da oggi, 6 agosto, del green pass anche per tutti i luoghi della cultura, la Regione Sicilia si attiva per favorire l’accesso, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, anche a chi è sprovvisto di green pass. Da domani, 7 agosto, anche nella Valle dei Templi di Agrigento sarà operativa , nei consueti orari d’ingresso al sito, la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con rilascio di relativo green pass, valido per 48 ore come da decreto. Proprio questa mattina, primo giorno del decreto, alcuni turisti hanno dovuto fare marcia indietro perché sprovvisti del certificato verde o del tampone.

