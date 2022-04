Cospicuo furto in una azienda edile

Ignoti ladri hanno rubato nel deposito di una ditta edile, in via San Pio da Pietralcina, a Canicattì. Ad agire durante la notte tra lunedì e ieri, sarebbe stata una banda ben organizzata. I malviventi, si sono intrufolati nei locali, e hanno portato via: 70 pennelli in legno, 40 tavoloni e 3 cavalletti in ferro per ponteggi, una serra a banco, una serra circolare, un vibratore, una elettropompa, e vari attrezzi da carpentiere.

Pubblicità

Un danno, per l’impresa edile, quantificato in oltre 5 mila euro. A fare l’amara scoperta, ieri mattina, è stato uno dei dipendenti, al quale non è rimasto quindi altro da fare che dare l’allarme. Il titolare dell’impresa, un imprenditore, sessantacinquenne, del luogo, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai poliziotti del Commissariato cittadino.

Gli agenti hanno avviato l’attività investigativa per provare ad arrivare all’identificazione dei componenti della banda di ladri, o del mezzo con il quale sono arrivati fino al deposito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA