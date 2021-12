Covid, altri 118 nuovi positivi in provincia di Agrigento

Altro nuovo boom di positivi in provincia di Agrigento, dove nelle ultime 24 ore, accertati ben 118 nuovi casi al Covid-19, su 375 tamponi effettuati. Nessuna nuova vittima. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 19.381 (1 marzo 2020 – 15 dicembre 2021). In totale i guariti sono 18.029. I deceduti dall’inizio del Coronavirus sono 370. Gli attuali positivi salgono a 981, di cui 957 in isolamento domiciliare, e 24 ricoverati in ospedale. Sono 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, uno in un ospedale fuori provincia, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 154.780 tamponi processati.

