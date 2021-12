Covid, annullate le manifestazioni natalizie

A seguito dell’emanazione del Decreto Festività, ovvero del nuovo Decreto anti Covid del Governo Draghi sullo svolgimento di esibizioni o spettacoli all’aperto, gli eventi previsti del programma “Destinazione Agrigento – Natale 2021” sono sospesi a cominciare dallo spettacolo previsto per oggi, 26 dicembre, alle 18 a San Leone in Piazzale Giglia. Si sta pensando alla possibilità di proporre iniziative in alternativa da quelle all’aperto e in linea con la normativa e le restrizioni imposte dal Covid con il quale bisogna continuare a convivere.

