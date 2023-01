Covid nell'agrigentino: il numero continua a salire

Nessuna nuova vittima, ma registrati ben 257 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 639 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 148.065 (1 marzo 2020 – 3 gennaio 2023). In totale i guariti sono 146.334. Gli attuali positivi sono 1.070, di cui 1.039 in isolamento domiciliare, e 31 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 6 al presidio ospedaliero riberese, 13 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 11 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 661 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 584.400 tamponi processati.

Pubblicità

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 3 gennaio 2023 sono 162.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA