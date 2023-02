Covid, una nuova vittima in provincia di Agrigento

Una nuova vittima a Camastra, e registrati 109 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.574 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento degli ultimi sette giorni (10-16 febbraio). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 150.767 (1 marzo 2020 – 16 febbraio 2023). In totale i guariti sono 149.939. Gli attuali positivi sono 150, di cui 135 in isolamento domiciliare, e 15 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. I ricoverati si trovano: 4 al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca, 2 al Barone Lombardo di Canicattì e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 678 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 602.072 tamponi processati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA