Criticità infrastrutturali lungo la strada Agrigento-Raffadali

L’associazione ambientalista “MareAmico” di Agrigento segnala criticità infrastrutturali nei pressi della bretella tra le statali 115 e 118, tra Agrigento e Raffadali. Il coordinatore, Claudio Lombardo, che ha diffuso anche un video testimonianza, afferma: “La provincia di Agrigento è l’unica in Italia a non avere un’autostrada. Ma anche il restante sistema viario non è messo bene, per colpa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria. Basta andare in giro per le nostre strade per scoprire terminali in acciaio ossidati che provocano lo scoppio del calcestruzzo di copertura, con vere e proprie interruzioni dell’impalcato, come accade nella zona della bretella tra le statali 115 e 118, tra Agrigento e Raffadali”

