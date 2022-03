Da capo di gabinetto a Comitini ad aspirante consigliere comunale di Aragona

Da Capo di Gabinetto dell'attuale sindaco di Comitini, Nino Contino, ad aspirante consigliere comunale di Aragona. Totò Parello, che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Aragona, ha deciso di rimettersi in gioco con la politica decidendo di candidarsi al Consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco, Dino Buscemi che sfiderà l'uscente Peppe Pendolino.

"Una scelta dettata dal cuore - ha detto Totò Parello - è arrivato, nuovamente, il momento di dare una mano alla mia città in un periodo non facile. L'ho fatto da sindaco, adesso, confido di farlo come consigliere comunale".

