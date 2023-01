Da Santo Stefano Quisquina a "Sanremo "Doc"

La sua voce ha conquistato tutti ed ecco che per lei arriva una grande occasione. Stiamo parlando della giovene Alessia Rumore, cantante di Santo Stefano Quisquina, che parteciperà a “Sanremo DOC“.

Ha iniziato questo percorso da quasi 5 anni ed è stata protagonista di diverse esperienze regionali in vari festival e concorsi, infatti Alessia Rumore assieme agli altri compagni partecipera a “Sanremo DOC” a CASA SANREMO. La kermesse si svolgerà dal 6 all’11 febbraio con il patron Danilo Daita in collaborazione con Roberta Mazzullo. Frequenta la scuola di canto Arcadia di Angela Maniglia nota scopritrice di giovani talenti. Sanremo DOC è una manifestazione più importante e parallela al festival condotto anche quest’anno da Amadeus. Subito dopo l’evento sarà trasmesso su Sky.

