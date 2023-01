Dalla Florida a Licata per vedere da vicino i luoghi dello sbarco degli Alleati

Dalla Florida a Licata per conoscere i luoghi dello sbarco e l'operazione Husky. Due turisti americani, Diane ed Alan, ex militare in congedo, sono rimasti entusiasti della calorosa accoglienza dei licatesi e del Sindaco della città marinara. Non è mancata l'occasione per potergli fare assaggiare le specialità locali, far conoscere Rosa Balistreri e le maestranze locali. L'evento è stato organizzato da VisitAgrigento, insieme ai soci Angelo Augusto ed Ian Richard.

