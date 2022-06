Dato il via alla posa della prima pietra per i lavori di riqualificazione del quartiere "Marà"

L’Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha dato il via alla posa della prima pietra e all’inizio dei lavori di urbanizzazione del quartiere Marà, da via Zacconi a via Guido Reni.

Pubblicità

Il progetto “Lavori di Rigenerazione Urbana” è stato presentato nel 2015 e prevedeva la riqualificazione di una parte del plesso Carnara e la viabilità della strada d’ingresso dello stesso plesso, oltre che la trasformazione di 6 aree della città in spazi verdi e sportivi e la realizzazione di una fermata d’autobus.

Il progetto di quasi 2 milioni di euro è stato ripreso dall’attuale Amministrazione, aggiornato ed ampliato e oltre a quanto sopra descritto, sono state recuperate le somme per riuscire anche ad urbanizzare l’intero quartiere “ Marà”.

Il Sindaco ringrazia il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attenzione al nostro territorio e la preziosa ed indispensabile collaborazione Istituzionale, ringrazia altresì la sua Squadra e gli Uffici Comunali, in particolare Architetti Filippo Incorvaia, Silvana Cancelosi, Fabio Nicoletti, Lillo Inguanta, per il lavoro di recupero e di ampliamento del progetto e l'Arch. Angelo Sortino ed il suo staff per aver redatto il progetto esecutivo nei mesi scorsi.

"Un altro importantissimo passo verso la normalità - dice il primo cittadino - quello di garantire le opere di urbanizzazione primaria alla nostra Cittá così come fatto per i quartieri di Pietre Cadute e Danilo Dolci. Non ci fermiamo, e siamo in attesa di decreto per l’urbanizzazione dell’importantissimo quartiere della Stazione. Onorati di lavorare senza sosta e di servire la nostra Palma di Montechiaro, fieri e pronti per altre sfide".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA