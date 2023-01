Dc: Vito Terrana coordinatore del collegio di Licata

Il Commissario Regionale della Democrazia Cristiana affida l'incarico di coordinatore per il collegio di Licata al consigliere comunale di Campobello di Licata, Vito Terrana.

"Ringrazio vivamente il Presidente On. Totò Cuffaro e l'On. Carmelo Pace per l'incarico conferitomi, incarico che mi lusinga, consapevole dell'importanza di tale riconoscimento fiduciario, che mi responsabilizza alquanto.

Spenderò le mie migliori energie per la crescita del partito nel mio collegio. È nostro intendimento essere protagonisti alle prossime elezioni amministrative per dare un contributo determinante di valori alle nascenti amministrazioni. Un partito che si propone e si impone di essere al servizio di ogni cittadino, esigenza riscontrata tra la gente e dalla mancanza del vero linguaggio della politica, che vede crescere sempre più il divario tra la società e la politica ".

