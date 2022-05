Denunciato padre manesco

A Sciacca è accaduto che, al culmine di un diverbio insorto per futili motivi, un padre di 62 anni, pensionato, ha aggredito il figlio di 30 anni. Ebbene: sono intervenuti i Carabinieri, allarmati al 112 da alcuni vicini di casa. Il figlio è stato soccorso in ospedale, al “Giovanni Paolo secondo”. E i medici gli hanno diagnosticato traumi guaribili in pochi giorni. Il padre, invece, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca per lesioni personali. I carabinieri hanno avviato l’iter del cosiddetto “codice rosso”, che è volto a salvaguardare la vittima dell’aggressione.

