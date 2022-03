I poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato ai domiciliari una licatese di 31 anni, G I sono le iniziali del nome, sorpresa, in flagranza di reato di detenzione di droga a fine di spaccio, in possesso di 4,7 grammi di eroina. La sostanza stupefacente, sequestrata, sarà analizzata per stabilirne qualità e principio attivo.

