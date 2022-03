Dipendente comunale scomparso nel nulla da diversi giorni

Non si hanno più notizie da giorni di Carmelo Saccone, 60 anni, dipendente comunale di Sciacca. A denunciare la scomparsa e’ stata la polizia Municipale, considerato che l’uomo non avrebbe parenti. L’allarme e’ scattato dopo circa una settimana di assenza dal lavoro. Le successive ricerche, sia telefoniche, che presso la sua abitazione, non hanno dato alcun esito. Si sta cercando di risalire agli ultimi spostamenti di Saccone. Non si esclude che la persona scomparsa possa avere raggiunto qualche altra località. La polizia di Stato ha avviato alcune indagini.

