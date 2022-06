Il coach Michele Catalani saluta la Fortitudo Agrigento. Si dividono le strade dopo due anni molto intensi ed emozionanti terminati con la meravigliosa serata del 22 giugno, il ritorno in Serie A2 con il Palamoncada pieno di tifosi in festa.

La Fortitudo Agrigento lo ringrazia per il lavoro svolto, i risultati ottenuti insieme e gli augura buona fortuna per il proseguo della sua carriera.

