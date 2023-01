Domani è in programma Nissa-Akragas: ecco le decisioni della questura

Domani, domenica 22 gennaio, a Caltanissetta, nello stadio “Marco Tomaselli”, alle ore 14:30, si gioca Nissa – Akragas, valida per il campionato di calcio d’Eccellenza. Alla partita, per ragioni di ordine pubblico legate alla rivalità tra le due tifoserie, ha riservato attenzione l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ecco le precauzioni: la vendita dei biglietti per i tifosi dell’Akragas è possibile, esibendo un documento d’identità, fino alle ore 19 di oggi sabato, per un limite massimo di 50 biglietti. Per acquistare il biglietto i tifosi dell’Akragas dovranno rivolgersi alla loro società. Il biglietto acquistato non è cedibile ad altra persona. I tifosi da Agrigento saranno allocati in un’apposita area dello stadio. La Questura di Caltanissetta ha predisposto un massiccio schieramento di forze dell’ordine.

