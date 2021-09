Domenica di vaccinazione anche al "Politi" di Agrigento

Ad Agrigento, domenica prossima, 12 settembre, il Liceo Politi, in via Acrone, sarà trasformato in un centro vaccinale a disposizione dalle ore 10 alle 17. Sarà presente una equipe del Palacongressi, composta da medici e infermieri, che offriranno informazioni e somministreranno il vaccino Pfizer. L’iniziativa, già avvenuta nei giorni scorsi in altri quattro istituti della città, intende sostenere con sicurezza l’imminente rientro in classe.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA