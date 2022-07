Donna derubata...a metà in una discoteca di San Leone

Ad Agrigento, a San Leone, in una discoteca una donna di 30 anni di Canicattì ha riposto la propria borsa incustodita per pochi minuti, tanto è bastato ad una mano ignota per rubarla. Poco dopo un giovane immigrato ha trovato la borsa con dentro i documenti. Ha contattato la donna tramite i social e le ha restituito borsa e i documenti personali. Sottratti sono stati invece i soldi, tra 5 euro e altri 25 euro in franchi svizzeri, e il telefono cellulare. Indaga la Polizia.

