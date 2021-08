Donnafugata: un successo previsto

"Premio Internazionale Donnafugata", oltre ai premiati anche gli ospiti musicali: Erika Lei, i Jalisse, Viola Valentino. Madrina d'eccezione è stata la sempre bellissima Eva Henger. Per Palma di Montechiaro è stata una serata magica quella di questa sera, e domani sarà ancora una serata da incorniciare con gli Awards dello sport. Infatti, è partito il Penalty Village (6 7 agosto dalle ore 18:00 alle ore 24.00), allestito all'interno della Piazza Giulio Tomasi (ex villa comunale), sarà aperto in entrambi i giorni dalle ore 18 alle ore 24 con attrazioni ludiche di tipo calcistico per bambini e ragazzi, giochi di abilità, mini calcetto, calcio balilla ed altro.

Pubblicità

"Sono previsti - dice il sindaco Stefano Castellino - un punto ristoro grazie ad alcune aziende partner nonché una degustazione offerta dalla azienda locale Sicilia Ortoponica. Sarà allestito anche uno stand per il merchandising, con gadgets ufficiali di Juventus, Milan, Inter e della Nazionale di calcio".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA