Dopo due anni la città del Gattopardo torna a festeggiare la Madonna del Castello

Domenica 8 Maggio, a Palma di Montechiaro, tornano i festeggiamenti in onore della Madonna del Castello.

Lo comunica, con enorme gioia, il sindaco, Stefano Castellino. La festa coincide con la ricorrenza della festa della mamma.

"Sono state giornate intense - dice il primo cittadino - nelle quali, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, abbiamo incontrato tutte le persone coinvolte al fine di trovare un compromesso che permettesse il ritorno della Madonnina. Ringrazio di cuore l'Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano, Don Rino Lauricella, Don Gaetano Montana, i Portatori, Don Antonio Serina ed i Castellani di Maria, per la grande disponibilità, che permetterà alla Madonna di ritornare con la processione tradizionale. Grazie di cuore anche alle Forze dell'Ordine per il loro prezioso ed insostituibile lavoro, grazie altresì alla Polizia Municipale ed ai volontari che saranno presenti domenica per un prezioso supporto".

Domenica giorno 8 alle ore 9:30 Messa al Piazzale Castello a seguire la processione partirà per raggiungere la Città; Alle ore 14:00 per la Vestizione - Vietata "la Corsa"; Alle ore 18:30 Messa all'aperto alla Scalinata della Chiesa Madre.

Non sarà possibile toccare ovviamente la statua della Madonnina.

Un'ultima comunicazione riguarda i Cavalieri - conclude Castellino - gli interessati possono chiamare, entro mercoledì, 4 maggio, il numero 3207920233 Giovanni Barba, per iscrizione e documentazione assicurativa e sanitaria necessari".

