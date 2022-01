droga e reddito di cittadinanza: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, di Favara, disoccupato, perché da un lato ha detenuto sostanze stupefacenti e dall’altro ha incassato il reddito di cittadinanza. Lui, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato ristretto ai domiciliari. I Carabinieri, indotti da sospetti investigativi, hanno effettuato una perquisizione a casa del 38enne, e hanno rinvenuto 31 grammi di hashish, parte dei quali già divisi in 6 dosi, e un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata. All’Inps è stata già formalizzata l’istanza per la revoca del diritto di cittadinanza.

