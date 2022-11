Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, indotti dal suo atteggiamento sospetto, hanno perquisito un giovane e lo hanno sorpreso in possesso di due dosi di cocaina presumibilmente appena acquistate da uno spacciatore nella zona. E’ stato segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di sostanze stupefacenti.

