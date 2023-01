Droga tra Favara e Canicattì, 21 in pendenza di processo

Innanzi al Tribunale di Agrigento si profila un maxi processo antidroga ruotante su Favara e Canicattì intorno ad un presunto fiorente traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto eroina, i cui ovuli sarebbero stati finanche ingoiati per sfuggire ai controlli. La Procura della Repubblica di Agrigento, retta da Salvatore Vella, ha appena depositato la richiesta di rinvio a giudizio a carico di 21 imputati ai quali si contestano numerosi casi di vendita e cessione della droga tra fine 2017 e inizio 2018. Nel corso delle indagini uno dei presunti pusher è stato sorpreso con 165 grammi di eroina già divisa in 10 “ovuli” capaci di produrre circa mille dosi. Gli spacciatori si sarebbero approvvigionati della merce da Palermo tramite due corrieri extracomunitari. Gli imputati saranno setacciati nel filtro preliminare del vaglio del giudice per le udienze preliminari Micaela Raimondo, che deciderà il rinvio a giudizio o il proscioglimento il prossimo 22 febbraio. E sono:

Giuseppina Amato, 37 anni di Canicattì

Angelo Bordieri, 57 anni di Siracusa

Francesco Castronovo, 51 anni di Favara

Emanuele Di Dio, 44 anni di Favara

Lorenzo Di Dio, 31 anni di Favara

Daniela Di Franco, 38 anni di Canicattì

Francis Jisquo, 40 anni, residente a Palermo

Francis Mensah, 32 anni, residente a Palermo

Sonia Garraffo, 32 anni di Canicattì

Carmela Lazarevic, 41 anni di Canicattì

Gianluca Li Calzi, 42 anni di Canicattì

Roberto Li Calzi, 46 anni di Canicattì

Salvatore Magri, 41 anni di Canicattì

Mohamed Musah, 42 anni, residente a Palermo

Domenico Noto, 67 anni di Favara

Giuseppina Noto, 39 anni di Favara

Antonio Parla, 42 anni di Canicattì

Maria Grazia Rita Spallino, 40 anni di Canicattì

Salvatore Stagno, 39 anni di Favara

Gianluca Trabucchi, 41 anni di Siracusa.

E poi la romena Mihaela Nicoleta Dana Chita, 28 anni, residente a Canicattì, attualmente reclusa in carcere perché condannata dalla Corte d’Assise di Agrigento a 23 anni di prigione allorchè la notte tra l’11 e il 12 luglio del 2020 avrebbe ucciso il pensionato di Palma di Montechiaro, Michelangelo Marchese, 89 anni, del quale è stata badante, e che è stato strangolato, con altri complici non ancora identificati, per rubargli pochi spiccioli e un’automobile utilitaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA