Droga: arrestato un uomo di 40 anni

A Porto Empedocle è accaduto che i Carabinieri, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno arrestato ai domiciliari un uomo di 40 anni, sorpreso in possesso di circa 6 grammi di cocaina e quasi 80 grammi di hashish. Lui è stato colto a passeggio con un’altra persona in via Giulio Cesare. Si è accorto dei Carabinieri e per evitare il controllo è fuggito. E’ stato inseguito. Lui, correndo, è inciampato ed è rovinato a terra. E dalle mani gli è caduto un involucro contenente i 6 grammi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati scoperti gli altri 80 grammi di hashish. Sequestrati anche strumenti ed oggetti idonei al taglio ed al confezionamento della sostanza, quali un bilancino elettronico di precisione ed un cutter imbrattato di sostanza, utilizzato verosimilmente per tagliare in dosi il fumo. La droga sequestrata sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio.

